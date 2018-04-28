الحكومة الرومانية تعتمد وثيقة سرية لنقل سفارة بوخارست من تل ابيب الى القدس بوخارست في 28 أبريل/ بنا / دعا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا الى الاستقالة على خلفية توجه لنقل سفارة بوخارست من تل ابيب الى القدس المحتلة.



وكشف الرئيس الروماني عن وثيقة سرية اعتمدت من قبل الحكومة تهدف الى دراسة نقل السفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس.



واعتبر يوهانيس ان نقل سفارة بلاده الى القدس مخالف للقانون الدولي وعبر عن معارضته لمسعى الحكومة مؤكدا انه لم يتم ابلاغه مسبقا بهذا القرار.



من جهتها قالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا في مقابلة تلفزيونية ان لا سبب لديها للاستقالة، معتبرة ان تصريحات رئيس الدولة فيها اضعاف لموقف رومانيا دوليا".



وقالت دانشيلا لدى لقائها الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس في وقت سابق "نجري مشاورات بشأن هذا الموضوع مع كافة المؤسسات في رومانيا".



واضافت "هذا أملنا لكننا للأسف لا نحظى بالدعم الذي نرغب في الحصول عليه من جميع الأطراف".





و.ش



بنا 0530 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/28 - 03 : 09 AM