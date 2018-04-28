وزير الخارجية الأميركي يطالب دول حلف شمال الأطلسي بزيادة مساهماتهم المالية بروكسل في 28 أبريل/ بنا / جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مطلب الرئيس دونالد ترامب، أعضاء حلف شمال الأطلسي بزيادة مساهماتهم المالية في الحلف.

وانتقد بومبيو خلال لقائه نظرائه من الحلف الأطلسي ألمانيا بالقول "إنها لا تقوم بما يكفي للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حلف الأطلسي".



وقال ايضا "على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية امنها والوفاء بالالتزامات على صعيد الانفاق الدفاعي".



واوضح مسؤول أمريكي إن "بومبيو اتفق مع نظرائه على الحاجة إلى رد على النهج الروسي، وانه طالب الحلفاء بزيادة ميزانياتهم العسكرية".



واشار ان بومبيو ضغط على الحلفاء للوفاء بإنفاق اثنين بالمئة من الناتج الاقتصادي على الدفاع وهي النسبة المستهدفة من الحلف وتخصيص 20 بالمئة من ذلك للعتاد العسكري.



وقال ايضا إن "تلك النقطة ستكون محورية في قمة الحلف التي ستعقد في الحادي عشر والثاني عشر من يوليو بحضور الرئيس الامريكي.





و.ش



بنا 0508 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/28 - 02 : 09 AM