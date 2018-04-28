مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/04/28 - 01 : 09 AM
المنامة في 28 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يبعث برقية إلى القائد العام: أشكركم على موقفكم الإنساني الشجاع والمتسامح.
/جلالة الملك يتلقى رسالة شكر جوابيه من القائد العام: المواقف الإنسانية والفضائل الأصيلة تعلمناها منكم.
/وزير العمل ينوه بدور الجمعيات الأهلية في دعم خدمات المواطنين.
/وزير الكهرباء يبحث علاقات التعاون مع شركة متخصصة في هندسة الطاقة.
/وزير التربية يفتتح معرض مشروعات طلبة التعليم الفني.
/البحرين تجدد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
/البحرين ترحب بقمة الكوريتين وبما أسفرت عنه من نتائج.
/سفير البحرين في موسكو يحضر الاحتفال الرسمي لهيئة الفضاء الروسية.
/الاشغال: بدء صيانة 25 مدرسة حكومية مطلع الشهر القادم.
/جامعة الخليج تنفذ برنامجا يرتقي بواقع دمج ذوي الاحتياجات في المدارس بدول التعاون.
/مؤتمر مركز لندن للبحوث والاستشارات يعقد بالبحرين نوفمبر القادم.
/دبلوماسي روسي يفضح الدور القطري التخريبي ووهم «قطر العظمى».
/بريطانيا ترحب بقرار جلالة الملك تخفيف أحكام الإعدام عن أربعة محكومين.
/ مقتل 17 مدنيًا بقصف لقوات النظام على مخيم اليرموك جنوبي دمشق.
/أنباء متضاربة عن إقالة قاسم سليماني بسبب خلافات مع الحرس الثوري.
/بومبيو يناقش الإنفاق الدفاعي وروسيا مع شركاء واشنطن في حلف الأطلسي ببروكسل.
/الشرطتان الأوروبية والأمريكية تســددان ضربــة لدعـايـة تنظيــم داعــش.
/مفوضية حقوق الإنسان تندد بالاستخدام «المفرط» للقوة من قبل إسرائيل بغزة.
/ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران «غير كاف» لكبح برنامجها النووي.
/الرئيس الصيني يستقبل مودي مفتتحا فصلا جديدا في العلاقات الثنائية.
/الزعيمان الكوريان يتعهدان في قمة تاريخية بالتوصل إلى اتفاق سلام ونزع الأسلحة النووية.
و.ش
بنا 0450 جمت 28/04/2018
عدد القراءات : 35
اخر تحديث : 2018/04/28 - 01 : 09 AM