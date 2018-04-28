مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 28 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك يبعث برقية إلى القائد العام: أشكركم على موقفكم الإنساني الشجاع والمتسامح.

/جلالة الملك يتلقى رسالة شكر جوابيه من القائد العام: المواقف الإنسانية والفضائل الأصيلة تعلمناها منكم.

/وزير العمل ينوه بدور الجمعيات الأهلية في دعم خدمات المواطنين.

/وزير الكهرباء يبحث علاقات التعاون مع شركة متخصصة في هندسة الطاقة.

/وزير التربية يفتتح معرض مشروعات طلبة التعليم الفني.

/البحرين تجدد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة.

/البحرين ترحب بقمة الكوريتين وبما أسفرت عنه من نتائج.

/سفير البحرين في موسكو يحضر الاحتفال الرسمي لهيئة الفضاء الروسية.

/الاشغال: بدء صيانة 25 مدرسة حكومية مطلع الشهر القادم.

/جامعة الخليج تنفذ برنامجا يرتقي بواقع دمج ذوي الاحتياجات في المدارس بدول التعاون.

/مؤتمر مركز لندن للبحوث والاستشارات يعقد بالبحرين نوفمبر القادم.

/دبلوماسي روسي يفضح الدور القطري التخريبي ووهم «قطر العظمى».

/بريطانيا ترحب بقرار جلالة الملك تخفيف أحكام الإعدام عن أربعة محكومين.

/ مقتل 17 مدنيًا بقصف لقوات النظام على مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

/أنباء متضاربة عن إقالة قاسم سليماني بسبب خلافات مع الحرس الثوري.

/بومبيو يناقش الإنفاق الدفاعي وروسيا مع شركاء واشنطن في حلف الأطلسي ببروكسل.

/الشرطتان الأوروبية والأمريكية تســددان ضربــة لدعـايـة تنظيــم داعــش.

/مفوضية حقوق الإنسان تندد بالاستخدام «المفرط» للقوة من قبل إسرائيل بغزة.

/ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران «غير كاف» لكبح برنامجها النووي.

/الرئيس الصيني يستقبل مودي مفتتحا فصلا جديدا في العلاقات الثنائية.

/الزعيمان الكوريان يتعهدان في قمة تاريخية بالتوصل إلى اتفاق سلام ونزع الأسلحة النووية.







و.ش



بنا 0450 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/28 - 01 : 09 AM