الطقس في مملكة البحرين : غير مستقر مع فرصة لتساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا المنامة في 28 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا، ثم يتحول الى غائم جزئيا في وقت لاحق من النهار.



الرياح : شرقية بوجه عام من 8 الى 13 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة خلال الامطار الرعدية، ثم تتحول الى شمالية من 15 الى 20 عقدة هذه الليلة.



ارتفاع الموج : من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 3 الى 5 اقدام في عرض البحر ويصل الى 8 اقدام اثناء الهبات.



وحذرت الارصاد من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.



درجة الحرارة : العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 30 %.







م خ



بنا 0247 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/28 - 59 : 08 AM