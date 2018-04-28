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الاحتلال الاسرائيلي يقصف موقعا غرب دير البلح وسط قطاع غزة دون إصابات
2018/04/28 - 30 : 04 AM
غزة في 27 أبريل/ بنا / أطلقت طائرات وزوارق حربية إسرائيلية الليلة عدة صواريخ وقذائف على موقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعلى شاطئ المدينة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل صوب موقع غرب دير البلح ما أدى إلى تدميره، فيما أطلقت بحرية الاحتلال أربع قذائف على ساحل المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء دير البلح ومدينة غزة على ارتفاعات منخفضة.


م خ

بنا 0033 جمت 28/04/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/04/28 - 30 : 04 AM
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