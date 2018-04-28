استشهاد 3 فلسطينيين واصابة 883 آخرين في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة شرق غزة غزة في 28 أبريل/ بنا / استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم وأصيب 883 اخرون بجروح مختلفة، جراء إصابتهم بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة، على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، باستشهاد الشاب عبد السلام عيد زهدي بكر (29عاماً) جراء إصابته برصاصة من النوع المتفجر في البطن، أطلقه على جنود قناصة الاحتلال، خلال مشاركته في المسيرة السلمية الشعبية على حدود المدينة الشرقية.

كما استشهد الشاب محمد أمين المقيد (21 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال فيما استشهد الشاب خليل نعيم مصطفى عطا الله (22 عاماً) برصاص قناصة الاحتلال، قرب موقع "ملكة" شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حسبما أفاد مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأصيب 883 مواطناً بينهم 85 إصابة تعاملت معها المستشفيات و83 تعاملت معها النقاط الطبية، التي أقيمت مؤقتاً على مقربة من السياج الفاصل شرق القطاع، من قبل الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني.







م خ



بنا 2240 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/28 - 09 : 02 AM