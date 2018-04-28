وفاة سائق دراجة نارية أثر حادث على مضمار حلبة البحرين الدولية المنامة في 27 أبريل/بنا/ تعرض سائق إحدى الدراجات النارية لحادث على المضمار حلبة البحرين الدولية ضمن فعالية (الحلبة لك) مساء اليوم الجمعة، وتم إسعاف المصاب بشكل فوري من قبل فريق الطوارئ الطبي التابع للحلبة في مكان الحادث، وقد تم نقله مباشرة بالإسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين.

وقد توفي سائق الدراجة النارية جراء ما تعرض له من إصابة في اساعة التاسعة والاربعين دقيقة، وعلى أثر هذا الحادث تم إيقاف جميع الفعاليات على المضمار لهذا اليوم.









خ.أ



بنا 2056 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/28 - 03 : 12 AM