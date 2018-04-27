مسؤول بالخارجية البريطانية يرحب بقرار جلالة الملك بتخفيف عقوبة الإعدام لأربعة أفراد مدانين في قضية ارهابية لندن في 27 أبريل/ بنا/ رحب سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة بالقرار الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتخفيف عقوبة الإعدام لأربعة أفراد الذين تمت إدانتهم في قضية إرهابية إلى السجن المؤبد.



وتضمنت القضية محاولة منظمة استهدفت حياة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين.



وأعرب معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة عن تقديره للموقف الذي عبرت عنه الحكومة البريطانية، مضيفاً أن الاعتراف بجهود جلالة الملك المفدى والضمانات والآليات الأساسية تبرهن على أن مثل هذه العقوبات تؤخذ بجدية في مملكة البحرين وتطبق فقط في الحالات القصوى.



ع.ر/خ.أ



بنا 1939 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/27 - 44 : 10 PM