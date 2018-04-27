جلالة الملك المفدى يتلقى رسالة شكر وإكبار من القائد العام لقوة دفاع البحرين المنامة في 27 أبريل/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله و رعاه رسالة شكر جوابية من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وذلك ردا على الرسالة التي بعث بها جلالته لمعالي القائد العام، وفيما يلي نص الرسالة :-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي رسالة شكر واعتزاز وإكبار وبصادق تمنياتنا لجلالتكم بوافر الصحة والعافية مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتنان وانطلاقا من رؤية جلالتكم النيرة لكل ما فيها خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، نؤكد لجلالتكم أن هذه المواقف الإنسانية والفضائل الأصيلة قد تعلمناها وجبلنا عليها من خلال حكمتكم السديدة ورؤيتكم الرشيدة وكرمكم الغامر ونبلكم العظيم، وجلالتكم نعم قدوة نقتدي بها ومسيرتكم البناءة خير مثال نحتذى بها، وتاريخ البحرين المجيد حافل وزاخر بشهامة وشيم جلالتكم.



داعيا الله العلي القدير أن يلبس جلالتكم نعمة الصحة والعافية ويحفظكم ذخرا لنا ولمملكتنا الغالية.



ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين.



المشير الركن

القائد العام لقوة دفاع البحرين

خليفة بن أحمد آل خليفة







خ.أ



بنا 1917 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/27 - 27 : 10 PM