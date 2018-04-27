وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ينتقد تصريحات عبدالله الغريفي حول الخطوة المباركة لجلالة الملك المفدى بالمصادقة على تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد عن مجموعة من المحكومين المنامة في 27 أبريل/بنا/ صرح فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بانه وبالإشارة إلى التصريح الصادر عن المدعو عبدالله الغريفي ومجموعته بتاريخ ٢٦ ابريل الجاري حول الخطوة المباركة عن حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمصادقة بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد عن مجموعة من المحكومين، فإنه يجدر التأكيد على انه من غير المقبول ان يحاول عبدالله الغريفي وجماعته القفز على ما اقترفه هؤلاء المحكومين وغيرهم من جرائم ارهابية خطيرة، واستغلال الإعلان عن التصديق الملكي بتخفيض العقوبة كفرصة للدس في تصريحهم بالمطالبة بالعفو عن الجميع وتطلعهم إلى عدم بقاء اَي سجين، وذلك في الوقت الذي كان يجب ان يصدر منهم ما يحرم أفعال هؤلاء الجناة، أو يساند الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحقهم، ولهذا جاء تصريحه ومجموعته أعورا شائها يغض الطرف عن ما اقترفه هؤلاء المجرمين تاركا الطريق مفتوحا لغيرهم ليلحقوا بهم.

وأضاف المفتاح بانه كان على الغريفي ومجموعته تحري الحق والدفاع عن حقوق الناس في حياتهم وسلامتهم وأمنهم واموالهم وأعراضهم بدلا عن تلك المحاولة الفاشلة للقفز على الحقائق واستغلال مناسبة التصديق بتخفيض العقوبة لخلط الأوراق، ولذلك فإنه من الشائن أن يختطف ذلك الخير إلى موطن الشر في محاولة المذكور وجماعته تبرئة المجرمين عن جرائمهم المشينة وغسل أيديهم عن دماء أسالوها وحقوق أضاعوها وأهدروها.



وأضاف الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح تصريحه بأن تنازل معالي القائد العام عن الحق الخاص المتعلق بمحاولة اغتياله لهي خطوة خيرة تحتسب له عند الله تعالى، وهو أمر ليس بمستغرب عن من يتولى مسئولية الدفاع عن هذا الوطن، مختتما تصريحه بالتأكيد على أنه اذا أراد الغريفي وجماعته أن يدلوا بتصريحات فالتكن تصريحاتهم مسئولة، فهم مسائلون عنها أمام الله أولا وأمام القانون وأمام الناس.





خ.أ



بنا 1824 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/27 - 41 : 09 PM