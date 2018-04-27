وزارة الخارجية ترحب بقمة الكوريتين وما أسفرت عنه من نتائج تنزع التوتر في شبه الجزيرة الكورية المنامة في 27 أبريل/ بنا/ رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالقمة المهمة بين فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وفخامة الرئيس كيم جونغ أون رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما أسفرت عنه من نتائج من شأنها أن تسهم في نزع التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستتباب الأمن والسلم والتوصل لمعالجة مناسبة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.





وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثمرت انعقاد هذا اللقاء التاريخي، بما يعكس حرصها الشديد على إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم، معربة عن تطلعها إلى استمرار ومواصلة هذه الخطوات والمبادرات الفعالة والتعاون بين المجتمع الدولي بما يضمن وضع حد للصراعات ونزع الأسلحة النووية وتحقيق السلم والاستقرار الدوليين.







ح ب/خ.أ



بنا 1609 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/04/27 - 25 : 07 PM