أمانة العاصمة تتفقد جاهزية شركة النظافة بعد انتقالها لمقرها الجديد وتطلع على الجاهزية والاستعدادات اللوجستية المنامة في 27 أبريل/ بنا/ قام مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة بزيارة تفقدية للمقر الجديد لشركة مدينة الخليج للتنظيف في توبلي، الموكلة إليها مهام النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق، اطلع خلالها على جاهزية الشركة واستعداداتها اللوجستية والفنية لتقديم أفضل الخدمات على صعيد النظافة وإدارة النفايات.









وفي هذا السياق مدير عام الأمانة "أن الدفع نحو استقطاب التقنيات والأساليب الحديثة لتقديم خدمات النظافة وترسيخ مبادئ الاعتماد الداخلي الذاتي في كافة الدعم اللوجستي الذي تحتاجه الشركة يدفعنا نحو المزيد من الإنجاز لعاصمة نموذجية، تدعمها في ذلك برامج التوعية المستمرة لكافة فئات المجتمع لتغيير السلوك والارتقاء بالنظافة في كل المناطق"، موضحاً أن الجهود تحتاج لتكاتف الجميع فالأمانة بدورها تسعى دائما لإيجاد الوسائل والخدمات المتقدمة في مجال النظافة وتكثف أعمال الرقابة والتفتيش لردع المخالفين وتصحيح السلوك العام.



وفي جولة ميدانية أطلع الشيخ محمد بن أحمد والمسئولين في الأمانة على أقسام الخدمات والصيانة في الشركة، والتي شملت خدمات الغسيل والتنظيف الدورية للشاحنات والمعدات، التي تعمل ميدانيا وتتطلب غسيلا دوريا بعد كل نوبات العمل اليومية، حيث تعتمد الشركة على المياه المعاد تصفيتها وتدويرها من أعمال الغسيل بنسبة 90% وهو ما يوفر الموارد المتاحة ويحقق هدف ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة.



كما عاين الورشة الخاصة بأعمال صيانة وتصليح حاويات جمع القمامة بمختلف أحجامها، إلى جانب مهام غسيل نحو 2500 حاوية شهرياً باستخدام المياه المعاد تدويرها أيضا.



وتعرف على آلية عمل نظام تفريغ الشاحنات بحيث تم تثبيت قطع ذكية على غالبية الحاويات التي تسمح للقارئ المثبت في أعلى الشاحنة بقراءتها وإرسال البيانات مباشرة إلى غرفة التحكم في الشركة والتي من خلالها يسهل عملية مراقبة مستوى سير الأعمال على مدار 24 ساعة، إذ يظهر موعد تفريغ الحاوية من عدمه والوقت الزمني الذي استغرقته الشاحنة لتفريغ حاويات كل منطقة على حدة.



ح ب/خ.أ



بنا 1426 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/04/27 - 19 : 06 PM