قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخاً بالستياً اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية الرياض في 27 أبريل/بنا/ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة وستة وأربعون دقيقة من ظهر اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال عمران) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.







وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن العقيد المالكي أوضح "أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلقته المليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضه ولله الحمد ، و نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد".



وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني".





ح ب/خ.أ



بنا 1411 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/27 - 16 : 06 PM