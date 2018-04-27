السويد تحقق بشأن جرائم اقتصادية ذات صلة بالأكاديمية التي تختار الحائزين على جوائز نوبل ستوكهولم في 27 أبريل/بنا/ بدأت في العاصمة السويدية اليوم الجمعة تحقيقات بشأن ما يشتبه أنها جرائم اقتصادية، لها صلة بالأكاديمية السويدية، المعروفة باختيارها الحائزين على جوائز نوبل للأدب، حسب ما ذكرته السلطات السويدية اليوم الجمعة.









وامتنع المدعي العام، جان تيبلينج من هيئة الجرائم الاقتصادية، التي تحقق في التهرب من الضرائب وجرائم مماثلة، عن الادلاء بتفاصيل بشأن طبيعة الجرائم المشتبه بها، التي يتم التحقيق بشأنها، مستشهدا بقواعد السرية.



وقبل أسبوع، أكدت الهيئة أنها تلقت وثائق من الاكاديمية، تفيد بأنها "في حالة أزمة" وتراجع قواعدها الخاصة بتضارب المصالح.



وكان خلاف عميق قد ظهر أوائل إبريل، حول كيفية التعامل مع الادعاءات، التي أثيرت ضد واحدة من الاعضاء الـ18 للأكاديمية، وهي الشاعرة، كاترينا فروستنسن وزوجها، جون-كلود أرنو.



وحسب وكالة الانباء الالمانية "تم تفويض شركة قانونية في نوفمبر الماضي للتحقيق بشأن مزاعم بتحرش جنسي من قبل 18 امرأة ضد أرنو، الذي ينفي الاتهامات".



وجاء في مزاعم أخرى أن فروستنسن انتهكت قواعد تضارب المصالح، بعدم الكشف أنها تشترك في ملكية دار للعروض الفنية، يديره زوجها، الذي تلقى سابقا تمويلا من الاكاديمية.



وتنحى خمسة أعضاء، في الاسابيع الاخيرة وسط الخلاف.



خ.أ



بنا 1403 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/27 - 43 : 05 PM