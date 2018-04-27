المهرجان يمنح سعادته "درع الاتحاد" .. وزير شؤون الإعلام يشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس تونس في 27 أبريل/ بنا/ شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته التاسعة عشرة، والذي يقام في الجمهورية التونسية خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري، تحت شعار (نصرة القدس العربية).







وخلال حفل الافتتاح تم تكريم سعادة وزير شؤون الإعلام بدرع الاتحاد تقديراً لجهود سعادته في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، كما شارك سعادته في تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية نظير إسهاماتها الفاعلة لتطوير قطاع الإعلام والاتصال في الوطن العربي.



وعلى هامش مشاركة سعادته في المهرجان، التقى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، بوزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، حيث تقدم سعادة وزير شؤون الإعلام لوزير الثقافة التونسي بخالص الشكر على التنظيم المميز للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي يعد إنجازاً كبيراً يحسب للجمهورية التونسية الشقيقة منذ أكثر من 35 عاماً، كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.



كما التقى سعادة وزير شؤون الإعلام بالمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وخلال اللقاء أكد سعادة وزير شؤون الإعلام موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن اختيار اسم "نصرة القدس العربية" كشعار للمهرجان في دورته التاسعة عشرة، أسوة بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، بتسمية الدورة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "قمة القدس"، يؤكد وحدة الموقف العربي لنصرة القضية الفلسطينية واعتبارها القضية الأولى في عالمنا العربي.



هذا والتقى سعادة وزير شؤون الإعلام، بنائب رئيس الوزراء وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام ضرورة استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الإعلامي. وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث جهود التنسيق والتعاون في المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.





ح ب/خ.أ



بنا 1334 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/27 - 42 : 04 PM