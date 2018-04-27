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قوات النظام السوري تقتل 17 مدنيا في قصف على مخيف اليرموك جنوب دمشق
2018/04/27 - 31 : 04 PM
بيروت في 27 أبريل/بنا/ قصفت قوات النظام السوري اليوم الجمعة مخيم اليرموك جنوب دمشق مما أسفر عن مقتل 17 مدنيا بينهم سبعة أطفال جراء الغارات والقصف الجوي.



وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أن قوات النظام قصفت مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يسيطر تنظيم داعش على الجزء الاكبر منه.

وأشار إلى أن حصيلة القتلى والجرحى تأتي جراء تكثيف قوات النظام وتيرة قصفها على الأحياء تحت سيطرة التنظيم منذ صباح الجمعة، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى لوجود ضحايا تحت الأنقاض.

خ.أ

بنا 1329 جمت 27/04/2018


عدد القراءات : 58         اخر تحديث : 2018/04/27 - 10 : 06 PM
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