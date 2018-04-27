قوات الاحتلال تصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص في (جمعة الشباب الثائر) شرق قطاع غزة غزة في 27 أبريل/بنا/ أصيب اليوم الجمعة العشرات من الشباب الفلسطيني بجروح مختلفة جراء إصابة بعضهم بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في (جمعة الشباب الثائر) ضمن مسيرة العودة الكبرى، على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.







وأفاد مصادر طبية في مستشفيات القطاع، بإصابة 25 مواطن فلسطيني بالرصاص الحي الذي أطلقه قناصة الاحتلال على المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية، شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، نقلا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، بعيد مواجهات وقعت بين عشرات الشبان والاحتلال على مقربة من موقع "المدرسة" العسكري الإسرائيلي شرق البريج نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح للعلاج.



بينما أصيب شابان فلسطينيان برصاص قناصة الاحتلال وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وتم نقل الجريحين إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، وحالتهما وصفت بالمتوسطة .



خ.أ



بنا 1322 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/27 - 30 : 04 PM