وزير الأشغال والبلديات يبحث أوجه التعاون الحيواني والزراعي مع استراليا المنامة في 27 أبريل / بنا / اجتمع سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف مع الدكتور رالف كينج سفير استراليا غير المقيم لدى مملكة البحرين وذلك لبحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات الحيوانية والزراعية، وسبل دعم وتطوير هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.





كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث التطورات والمستجدات ذات الصلة بتجارة المواشي وتنظيم الاستيراد الزراعي وأوجه التعاون المتقدمة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المواضيع المتعلقة بتجربة استراليا في مجال الأنظمة الرقابية الصحية على الحيوانات ومجالات الاستثمار الزراعي لصغار المزارعين وتوطين التكنولوجيا في المزارع الصغيرة والاستفادة من خبرة استراليا في مجال تطوير قدرات الحجر الزراعي والتدابير الصحية النباتية.



وأثنى الوزير خلف على الجهود التي يبذلها السفير الاسترالي لتعزيز العلاقات بين حكومة استراليا ومملكة البحرين في مجال التعاون الزراعي والحيواني.



بدوره أكد السفير الأسترالي على أهمية العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين متطلعا إلى توثيق التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني.





ن.ع/م.ح.



بنا 1257 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/27 - 01 : 04 PM