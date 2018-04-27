سفير مملكة البحرين لدى روسيا الإتحادية يشارك في الاحتفال الرسمي الذي أقامته هيئة الفضاء الروسية بمناسبة عودة مركبة الفضاء "سيوز" موسكو في 27 أبريل / بنا / شارك سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الإتحادية في الاحتفال الرسمي الذي أقامته هيئة الفضاء الروسية بمناسبة عودة مركبة الفضاء "سيوز" من رحلتها 54 الى الفضاء الخارجي لمدة 186 يوما والتي حملت رائد فضاء روسي ورائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال رئيس هيئة الفضاء الروسية في كلمة له في الحفل إن الهيئة تولي اهتماماً كبيرًا بالتعاون مع مملكة البحرين، مؤكداً إستعدادها لإعداد رواد فضاء من المملكة للمشاركة في إحدى الرحلات الفضائية المشتركة مع روسيا.



من جهته، أعرب السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي عن تطلع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين للتوقيع على اتفاقية تعاون مع هيئة الفضاء الروسية في الفترة المقبلة.



وأعرب السفير الساعاتي عن شكر وتقدير مملكة البحرين لمبادرة رواد محطة الفضاء الروسية بإرسال تهنئة مسجلة بالصوت والصورة من الفضاء الخارجي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني المجيد في العام الماضي وهو ما يعبر عن العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



ن.ع/م.ح.



بنا 1255 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/27 - 00 : 04 PM