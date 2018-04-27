جلالة الملك المفدى يبعث برسالة شكر وتقدير إلى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المنامة في 27 ابريل / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وتقدير إلى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، هذا نصها:







معالي الأخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله

القائد العام لقوة دفاع البحرين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



يطيب لنا أن نبعث لكم، أخينا العزيز، بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، مقرونة بتقديرنا العميق لموقفكم الإنساني والمتسامح وبتحليكم بحكمة الرجل الشجاع الذي لا يتردد في العفو عند المقدرة، وهو أمر ليس بغريب عليكم، فإن ما لمسناه من جانبكم من توجه كريم بالصفح والتسامح لهو ما شجعنا على تخفيف العقوبة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية رقم (1/إرهاب/2017).



مقدرين لمعاليكم هذا الموقف النبيل الذي جاء مجسداً لأعمق الدلالات ومعبراً عن أصالة شيمكم وصدق مشاعركم الإنسانية. حيث إن العفو عند المقدرة فضيلة من فضائل الله عز وجل.



والله نسأل أن يحفظكم ويرعاكم، ويبقيكم سنداً لهذا الوطن الذي عرفكم دوماً قائداً شجاعاً وإنساناً شهماً كريماً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



ع إ ح/م.ح.



بنا 1214 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/27 - 17 : 03 PM