مشاورات بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي لتنسيق المواقف ضد محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس جدة في 27 أبريل / بنا / يجري وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية زيارة إلى بروكسل للقاء الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في إطار التحرك والتواصل مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل رسالة القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 13 ديسمبر 2017 في اسطنبول بخصوص موقفها الرافض لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ولأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.



وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، في هذا الخصوص أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في إطار حشد الدعم الدولي للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف، وفق جدول زمني محدد، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بالاعتراف بها وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها، ودعم انضمام فلسطين للمنظمات والاتفاقيات الدولية، وضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



يشار إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة تضم في عضويتها السعودية، مصر، تركيا، غامبيا، أوزباكستان، كوت ديفوار، وبنغلادش، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.





م.ح.



بنا 1057 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/27 - 03 : 02 PM