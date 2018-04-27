الأشغال تتلقى 1086 طلباً خلال الربع الأول من العام 2018 المنامة في 27 أبريل / بنا / صرح مدير ادارة الاتصال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني السيد فهد جاسم بوعلاي بأن إدارة الاتصال في شؤون الأشغال قد تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي1086 طلباً، مشيرا الى ان الوزارة استطاعت وعبر تطبيقاتها الرقمية فتح أبوابها أمام الجمهور لتسهيل تلقي الطلبات بتدوين الشكوى عبر أجهزة الهاتف الذكية من خلال برنامج تواصل.

وأوضح بوعلاي بأن هذا الرقم يعكس مدى نشاط وتفاعل المواطنين مع المبادرات التي تطرحها الوزارة بالإطار التكنولوجي الحديث، وجاء ذلك تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بأهمية إتباع سياسة الباب المفتوح والتجاوب الفعلي والسريع مع شكاوى وطلبات المواطنين.



وقد بلغ عدد الطلبات المدرجة تحت قطاع الطرق خلال الربع الأول للعام 2018 حوالي 880 طلباً، فيما بلغ عدد الطلبات المصنفة ضمن قطاع الصرف الصحي حوالي 206 طلباً، وقد قامت ادارة الاتصال بالرد على 154 طلباً في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الطلبات، أي بمتوسط 12 رداً في اليوم، وذلك بحسب توجيهات وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف بضرورة سرعة الرد على الطلبات العاجلة في أقل من 10 أيام، أما عن بقية الطلبات العادية فقد أخذت وقتها اللازم للدراسة والمعالجة والرد.



وأضاف: "بأن شهر مارس قد سجل أعلى الطلبات كثافة حيث بلغت حوالي 398 طلباً يليه شهر فبراير 367 طلباً ثم شهر يناير 321طلباً".



وأشار مدير ادارة الاتصال في سياق حديثه "لقد أسفرت المعالجة الإحصائية لمجموع الطلبات الواردة بمختلف وسائل الاتصال، بأن اغلب البلاغات تأتي عبر نظام تواصل حيث تلقت الوزارة حوالي 673 طلباً عبر التطبيق، يليها الهاتف بواقع 282 طلب، ثم الصحف التي نشرت 64 طلباً، ثم الحضور الشخصي بواقع 25 طلباً، ثم الانستغرام بواقع 24 طلباً، ثم الإذاعة بواقع 12 طلب، يليها تويتر 4 طلبات، ثم البريد الالكتروني طلب واحد، وطلب واحد ورد عبر الخطابات".



وذكرت شئون الأشغال أنها ترحب بكافة المقترحات والشكاوى والاستفسارات إلكترونياً عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) عبر بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال تطبيق "تواصل" للأجهزة الذكية الذي يمكن تحميله عبر Bahrain.bh/apps أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني على الرقم ( 80008001). كما يمكن للجمهور الكريم التواصل مع شؤون الأشغال عبر الخطوط الساخنة التالية: طوارئ خدمات الصرف الصحي ( 80001810) طوارئ الإشارات الضوئية (80008383)، وإدارة الاتصال على هاتف رقم 17545544 خلال ساعات الدوام الرسمي.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1050 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/27 - 07 : 02 PM