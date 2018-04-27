زعيما كوريا الشمالية والجنوبية يتعهدان بالعمل على اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية سيول في 27 أبريل / بنا / تعهد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية على العمل على اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بعد عقد قمة تاريخية جمعتهما اليوم.

كما اتفق الطرفان، بحسب بيان مشترك عقب القمة، على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام.





وأوردت "بي بي سي" النقاط الأخرى التي اتفق عليها البلدين وهي انهاء "الأنشطة المعادية" بين البلدين، تغيير المنطقة المنزوعة السلاح إلى "منطقة سلام" عن طريق وقف بث الدعاية، تخفيض الأسلحة في المنطقة في انتظار تخفيف التوتر العسكري، الدفع باتجاه محادثات ثلاثية تشمل الولايات المتحدة والصين، تنظيم لم شمل العائلات التي خلفتها الحرب، ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق عبر الحدود، مزيد من المشاركة المشتركة في الأحداث الرياضية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية لهذا العام.



ونقلت عن مسؤول كوري جنوبي قوله إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أبلغ نظيره الجنوبي في جلسة المباحثات الأولى اليوم بأنه جاء إلى القمة التاريخية بهدف إنهاء الصراع بين الدولتين.



كما نُقل عن متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية قوله إن كيم قال إنه مستعد لزيارة سول في أي وقت لو قدمت له دعوة.



وكان كيم جونغ-أون أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسم شبه الجزية الكورية الى بلدين منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عاما.



والتقى كيم نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن على الحدود صباح اليوم، ثم توجها إلى مقر قمتهما التاريخية في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.



وثمة قمة مرتقبة أخري بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع يونيو المقبل.







م.ح.



بنا 1028 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/27 - 32 : 01 PM