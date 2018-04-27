رئيس الوزراء الياباني يبدأ زيارة رسمية الى الأردن يوم الأثنين القادم عمان في 27 أبريل/ بنا / يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم الأثنين القادم زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن رئيس الوزراء الياباني سيجري خلال الزيارة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تركز على آليات تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى القضايا الإقليمية الراهنة.



ويرافق رئيس وزراء اليابان، خلال الزيارة، وفد اقتصادي يضم رؤساء تنفيذيين لعدد من كبريات الشركات في اليابان في قطاعات الطاقة والصناعات الثقيلة والخفيفة والنقل والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يلتقي رئيس الوزراء الياباني، خلال الزيارة التي تستمر يومين ويرافقه فيها عدد من كبار المسؤولين في اليابان، مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.







م.ح.



بنا 0949 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/27 - 16 : 01 PM