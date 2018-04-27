وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بالدور الإيجابي للجمعيات الأهلية المنامة في 27 ابريل / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة جمعية النويدرات الخيرية، السيد جعفر محمد الهدي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، للتباحث بشأن مقترح تأسيس دار لرعاية الوالدين تابعة للجمعية.





وخلال اللقاء استعرض رئيس الجمعية أبرز برامج الجمعية وانشطتها وأوجه التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بأهداف الجمعية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمع، وذلك تعزيزاً لرؤية الجمعية وتنفيذ الأعمال الخيرية من خلال العمل المؤسسي التنموي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التطوعية وفقاً للخطة الاستراتيجية التطويرية لضمان الريادة في العمل الخيري في شتى مجالاته الاجتماعي والإنساني والتعليمي والصحي.



من جانبه، أشاد حميدان بجهود الجمعية الخيرية والتطوعية لتلبية احتياجات المجتمع البحريني، مبدياً تقديره للبرامج التي تنفذها الجمعية والخدمات التي تقدمها لتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات الأهلية والخاصة والحكومية لتحقيق التكامل في خدمة الوطن والمواطنين، منوهاً بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات والأندية الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المشاريع الاجتماعية والتنموية في مملكة البحرين، مؤكداً بالوقت ذاته على دعم الوزارة ومساندتها المستمرة لكافة مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات وتذليل العقبات طبقاً للأحكام والاجراءات القانونية للمنظمات الأهلية.



من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود التي تبذلها لدعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها مما يمكنها القيام بدورها بشكل حيادي ومهني.





ع إ ح/م.ح.



بنا 0940 جمت 27/04/2018





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