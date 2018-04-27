وزير العمل التنمية الاجتماعية يؤكد دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المواطنين المنامة في 27 ابريل / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية عشر في المحافظة الشمالية السيد حسن أحمد الخياط، وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والتعاونية في مناطق كرزكان والمالكية وصدد.





وخلال اللقاء تم بحث عدد من المسائل المتعلقة بعمل هذه الجمعيات وخططها المستقبلية الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة لأهالي المنطقة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من واقع الشراكة المجتمعية ووفق القوانين المنظمة لعمل المنظمات الأهلية، وبالأخص فيما يتعلق بتوفير فرص عمل ذات أجور مجزية للبحرينيين في مواقع العمل، وتيسير إجراءات جمع التبرعات وتوجيهها للأسر المحتاجة، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل.



وبهذه المناسبة، أكد سعادة الوزير حميدان، حرص الوزارة على توثيق أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير فرص العمل اللائقة للبحرينيين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والجمعيات الخيرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.



ومن جانبهم، أشاد الخياط ورؤساء الجمعيات الأهلية، بما تقدمه الوزارة، وبالأخص فيما يتعلق بتوفير فرص عمل لائقة للشباب البحريني في كافة المجالات، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه الجمعيات الخيرية في ممارسة نشاطاتها المتنوعة لخدمة الأهالي، متطلعين إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الأنشطة الأهلية والرسمية لخدمة الوطن والمواطنين.



ع إ ح/م.ح.



بنا 0937 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/27 - 40 : 12 PM