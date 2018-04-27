مسؤول صيني رفيع المستوى يبدأ زيارة لدولة الكويت يوم الأحد المقبل الكويت في 27 أبريل / بنا / يبدأ يانغ جيه تشي الممثل الخاص للرئيس الصيني زيارة الى دولة الكويت يوم الأحد المقبل بهدف تعزيز روابط التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سفير الكويت لدى الصين سميح حيات اليوم قوله أن هذه الزيارة فرصة مناسبة للتباحث في القضايا الملحة خاصة التطورات في منطقة الشرق الاوسط.



وأوضح أن المبعوث الصيني يانغ جيه تشي سيلتقي خلال الزيارة بالقيادة السياسية العليا في البلاد وكبار المسؤولين في الحكومة الكويتية وسينقل رسالة الى سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من الرئيس الصيني شين جين بيينغ على اساس الحوار الاستراتيجي الشامل بين البلدين، مؤكدا ان الزيارة ستكون فرصة نوعية كبيرة للنهوض بالعلاقات الكويتية - الصينية.







م.ح.



بنا 0815 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/27 - 17 : 11 AM