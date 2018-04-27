وزير شئون الكهرباء والماء يرحب بالتعاون مع شركة Worley Parsons المنامة في 27 أبريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من شركة Worley Parsons يتقدمهم المدير العام للشركةAntony Carpenter، وبحضور المهندس ابراهيم عبدالله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء، وهي شركة رائدة في مجال هندسة الطاقة والبنية التحتية والمعادن ولها مكتب في مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور واستعرض معهم آخر المشروعات في قطاع الطاقة المستدامة ومشاريع رفع كفاءة الطاقة، كما استمع سعادته إلى آخر الأنشطة للشركة في مملكة البحرين ودول المنطقة والفرص المتاحة للتعاون في المجالات المذكورة، وفي هذا الصدد اشاد الوزير ميرزا بنشاط شركة Worley Parsons ومشاريعهم التي يتم تنفيذها في البحرين في قطاع النفط والطاقة ورغبتهم في تأسيس علاقة تعاون بينهم وبين قطاع الكهرباء والماء وذلك عن طريق المساهمة في مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الطاقة والمياه.



وفي ختام اللقاء تقدم الحضور بجزيل شكرهم وتقديرهم إلى الوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.







ن.ع/م.ح.



بنا 0634 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/27 - 36 : 09 AM