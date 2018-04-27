متحدث الرئاسة الكورية الجنوبية: الزعيمان مون وكيم عقدا محادثات جادة بشأن نزع السلاح النووي سيول في 27 أبريل / بنا / أكد متحدث الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عقدا محادثات "جادة" بشأن نزع السلاح النووي.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المتحدث يون يونج تشان قوله أنه "خلال القمة، عقد الزعيمان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية" مشيرا الى أن الجانبين مازالا يعملان بشأن صياغة بيان مشترك سوف يصدر في ختام القمة.







م.ح.



بنا 0625 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/27 - 27 : 09 AM