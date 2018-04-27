ميركل تبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع ترامب واشنطن في 27 أبريل / بنا / بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتزم ميركل خلال هذه الزيارة اجراء مباحثات هامة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العديد من القضايا الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.





ومن أبرز القضايا المزمع بحثها خلال القمة الأمريكية الألمانية المرتقبة الموقف من الاتفاق النووي الإيراني، والأزمة السورية، والرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.





م.ح.



بنا 0618 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/27 - 20 : 09 AM