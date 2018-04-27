مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 27 أبريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم في مملكة البحرين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ ملك البلاد المفدى يصادق على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى



/ الوطنية لحقوق الإنسان تثمن لفتة جلالة الملك الانسانية بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد للمدانين في قضية تشكيل الخلية الإرهابية



/ أهالي المحكومين يعبرون عن سعادتهم بالأمر الملكي السامي بتحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد



/ نائب رئيس الوزراء: تحويل المحافظة الجنوبية إلى منطقة جذب سياحي



/ وزير الداخلية: الإرهاب الذي تعرضت له مملكة البحرين كانت وراءه إيران



/ وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد البحرين في أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالكويت



/ وزير الكهرباء يقدم عرضا حول استراتيجيات إدامة الطاقة لوفد المعهد الدولي للإدارة



/ مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة



/ 80% من أهداف التنمية المستدامة لها إجراءات تنفيذية في برنامج عمل الحكومة



/ مملكة البحرين تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ببروكسل‎



/ البحرين توقع رسمياً اتفاقية استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي 42 خلال يونيو القادم



/ تدشين منصة إعلان البحرين الأسبوع القادم



/ الولايات المتحدة تختبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات



/ 70 دولة تعد بتدابير جديدة ضد تمويل الإرهاب في مؤتمر بباريس



/ زعيما الكوريتين سيلتقيان عند الخط الفاصل قبل قمتهما



/ ميركل أمام محادثات صعبة مع ترامب بشأن التجارة والاتفاق النووي الإيراني



/ ماتيس: فرنسا أرسلت جنودا إلى سوريا لتعزيز القوات الأمريكية هناك



/ ليـبرمـان يـتـوعـد بــضــرب أي "تـمـوضع عسكري" لإيران في سوريا









م.ح.



بنا 0603 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/27 - 08 : 09 AM