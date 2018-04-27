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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/04/27 - 08 : 09 AM
المنامة في 27 أبريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم في مملكة البحرين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ ملك البلاد المفدى يصادق على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى

/ الوطنية لحقوق الإنسان تثمن لفتة جلالة الملك الانسانية بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد للمدانين في قضية تشكيل الخلية الإرهابية

/ أهالي المحكومين يعبرون عن سعادتهم بالأمر الملكي السامي بتحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد

/ نائب رئيس الوزراء: تحويل المحافظة الجنوبية إلى منطقة جذب سياحي

/ وزير الداخلية: الإرهاب الذي تعرضت له مملكة البحرين كانت وراءه إيران

/ وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد البحرين في أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالكويت

/ وزير الكهرباء يقدم عرضا حول استراتيجيات إدامة الطاقة لوفد المعهد الدولي للإدارة

/ مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

/ 80% من أهداف التنمية المستدامة لها إجراءات تنفيذية في برنامج عمل الحكومة

/ مملكة البحرين تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ببروكسل‎

/ البحرين توقع رسمياً اتفاقية استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي 42 خلال يونيو القادم

/ تدشين منصة إعلان البحرين الأسبوع القادم

/ الولايات المتحدة تختبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات

/ 70 دولة تعد بتدابير جديدة ضد تمويل الإرهاب في مؤتمر بباريس

/ زعيما الكوريتين سيلتقيان عند الخط الفاصل قبل قمتهما

/ ميركل أمام محادثات صعبة مع ترامب بشأن التجارة والاتفاق النووي الإيراني

/ ماتيس: فرنسا أرسلت جنودا إلى سوريا لتعزيز القوات الأمريكية هناك

/ ليـبرمـان يـتـوعـد بــضــرب أي "تـمـوضع عسكري" لإيران في سوريا




م.ح.

بنا 0603 جمت 27/04/2018


عدد القراءات : 23         اخر تحديث : 2018/04/27 - 08 : 09 AM
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