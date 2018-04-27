مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/04/27 - 08 : 09 AM
المنامة في 27 أبريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم في مملكة البحرين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/ ملك البلاد المفدى يصادق على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى
/ الوطنية لحقوق الإنسان تثمن لفتة جلالة الملك الانسانية بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد للمدانين في قضية تشكيل الخلية الإرهابية
/ أهالي المحكومين يعبرون عن سعادتهم بالأمر الملكي السامي بتحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد
/ نائب رئيس الوزراء: تحويل المحافظة الجنوبية إلى منطقة جذب سياحي
/ وزير الداخلية: الإرهاب الذي تعرضت له مملكة البحرين كانت وراءه إيران
/ وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد البحرين في أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالكويت
/ وزير الكهرباء يقدم عرضا حول استراتيجيات إدامة الطاقة لوفد المعهد الدولي للإدارة
/ مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة
/ 80% من أهداف التنمية المستدامة لها إجراءات تنفيذية في برنامج عمل الحكومة
/ مملكة البحرين تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ببروكسل
/ البحرين توقع رسمياً اتفاقية استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي 42 خلال يونيو القادم
/ تدشين منصة إعلان البحرين الأسبوع القادم
/ الولايات المتحدة تختبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات
/ 70 دولة تعد بتدابير جديدة ضد تمويل الإرهاب في مؤتمر بباريس
/ زعيما الكوريتين سيلتقيان عند الخط الفاصل قبل قمتهما
/ ميركل أمام محادثات صعبة مع ترامب بشأن التجارة والاتفاق النووي الإيراني
/ ماتيس: فرنسا أرسلت جنودا إلى سوريا لتعزيز القوات الأمريكية هناك
/ ليـبرمـان يـتـوعـد بــضــرب أي "تـمـوضع عسكري" لإيران في سوريا
م.ح.
بنا 0603 جمت 27/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/27 - 08 : 09 AM