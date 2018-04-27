الطقس في البحرين غير مستقر مع هطول امطار رعدية المنامة في 27 ابريل/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم الجمعة غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتكون الرياح شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا.

وحذرت الارصاد من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت الى أخذ الحيطة والحذر.



واوضحت ان ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.. وتصل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 مئوية في حين تكون الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 30 % .



س.ي



بنا 0304 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/27 - 17 : 07 AM