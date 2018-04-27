بدء القمة التاريخية بين رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية لمناقشة نزع السلاح النووي واحلال السلام سيئول في 27 ابريل/بنا/ التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الجمعة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في المنطقة منزوعة السلاح عبر الحدود بين البلدين وصافح الزعيم الكوري الشمالي الرئيس الكوري الجنوبي.



ويجتمع الزعيمان لمناقشة سبل نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وستحدد هذه القمة شكل اللقاء المرتقب بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع في مايو أو مطلع يونيو القادم.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ-اون إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق جريء معربا عن امله في اجراء محادثات صريحة والتوصل إلى اتفاق جريء من أجل تقديم للشعب الكوري برمته وللناس الذين يريدون السلام هدية كبيرة.



وأشاد الزعيم الكوري الشمالي ببداية عهد جديد للسلام. وعلى سجلّ الزوار داخل بيت السلام في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، كتب كيم "تاريخ جديد يبدأ الان".



ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم جونغ-اون سيبحث بشكل صريح مع مون جاي-ان في كل القضايا من اجل تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والازدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.



واعرب البيت الأبيض في بيان اصدره أن تقود القمة بين الكوريتين الى مستقبل من السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية بكاملها.



واضاف "ان الولايات المتحدة تُقدّر التنسيق الوثيق مع حليفتنا، جمهورية كوريا، وتتطلّع إلى مواصلة المناقشات القوية استعدادا للاجتماع المقرر بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ-اون في الأسابيع المقبلة.







س.ي



بنا 0258 جمت 27/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/27 - 16 : 07 AM