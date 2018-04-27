عادل الجبير : السعودية طالبت بتحرك دولي فعال لمواجهة الإرهاب وتمويله باريس في 27 أبريل/بنا/شارك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان " لا مال لدعم الإرهاب ".



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الجبير تصريحا صحفيا على هامش المؤتمر اكد فيه أن المملكة العربية السعودية طالبت بتحرك دولي فعال لمواجهة الإرهاب وتمويله وان المملكة استضافت أول مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب عام 2005.



وأوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في مراقبة الأموال، ودعمت تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وهي من أوائل الدول التي أسست التحالف الدولي لمكافحة داعش.



واستعرض المبادرات العديدة التي قادتها السعودية ومنها، تأسيس التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، و تأسيس ‫المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف‬ (اعتدال).



يذكر أن أعمال المؤتمر اختتمت امس الخميس في باريس بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبمشاركة نحو 500 خبير و80 وزيراً من 72 دولة، لتبادل الخبرات لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية.



س.ي



بنا 2207 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/27 - 05 : 03 AM