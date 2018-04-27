مايك بومبيو يتسلم رسميا الخارجية الاميركية وسيزور السعودية والاردن واسرائيل واشنطن في 27 ابريل/بنا/ وافق الكونغرس الاميركي على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" مايك بومبيو وزيرا للخارجية باكثرية 57 صوتا مقابل 42 .



واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان بومبيو الذي وافق الكونغرس على تعيينه سيشارك اليوم الجمعة في بروكسل في اجتماع للحلف الاطلسي قبل ان يزور السعودية واسرائيل والاردن.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت قبيل اقلاع طائرة الوزير بومبيو الى بروكسل ان هذه الزيارات تؤكد اهمية هؤلاء الحلفاء والشركاء الاساسيين في المنطقة.



وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بومبيو بدأ في وضع الأساس لقمة بين واشنطن وبيونج يانج يتوقع عقدها في مايو القادم.









س.ي



بنا 2200 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/27 - 04 : 03 AM