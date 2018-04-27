الكويت : أخطر ما يواجهه مجلس الامن ترشح إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لعضوية المجلس نيويورك في 27 ابريل/بنا/اكدت دولة الكويت ان أخطر ما يواجهه مجلس الامن الدولي في الوقت الحالي هو ترشح إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لعضوية مجلس الأمن.



جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي .



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن العتيبي قوله "كيف يمكننا أن نتخيل لوهلة وجود مثل هذه السلطة المحتلة تشارك في الدفاع عن الشرعية الدولية وقراراتها هذه السلطة القائمة بالاحتلال لا شك بأنها غير مؤهلة ولا تملك مقومات الترشح التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف "أن ما تملكه اسرائيل هو سجل حافل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لذلك يجب أن يكون المجلس أول المتصدين لهذا الترشح".



وذكر العتيبي ان آخر هذه الانتهاكات هي استخدامها المفرط وغير القانوني في تعاملها مع مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس الماضي ومستمرة لغاية أسبوعين مقبلين.



وأوضح ان تلك المسيرة السلمية يشارك فيها أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل للتعبير عن حقه في العودة إلى أرضه المحتلة وقد بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية المسيرة ما لا يقل عن 37 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب.



واكد العتيبي دعم الكويت لاتخاذ إجراءات وتدابير تساهم في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني منوها في هذا الصدد بما نص عليه قرارا مجلس الأمن 605 و904 بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.



وأفاد بان نقل بعض البعثات الدبلوماسية إلى القدس وما يشكله ذلك من مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديدا القرارين 476 و478 تلك القرارات التي اعتبرت مثل هذه الإجراءات الأحادية باطلة ولا أثر قانوني لها مؤكدا أن مثل تلك الخطوات المخالفة للقانون الدولي تساهم في تقويض جهود تحقيق السلام وتعمق التوتر وتفجر الغضب وتهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.



واعرب العتيبي عن دعم الكويت لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة.







س.ي



بنا 2142 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/27 - 55 : 12 AM