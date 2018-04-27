انفجارات واشتعال حرائق في مصفاة نفط بويسكونسن الأمريكية سوبريور (أمريكا) 26 أبريل/بنا/ أدى اندلاع حرائق في مصفاة للنفط بولاية ويسكونسن الأمريكية إلى حدوث انفجارات وحرائق في المصفاة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وقالت محطة (دبيلو دي آي أو) التلفزيونية المحلية نقلا عن مسؤولين في مستشفيات مجاورة أن هناك 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة الحادث الذي وقع بمدينة سوبيريور بالولاية المذكورة.



وذكرت صحيفة (دولوث نيوز) أن هناك أحد عشر جريحا، بينما ذكرت التقارير الإعلامية إن الانفجار الأول وقع بعد العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي وأعقبه حريق.



واضافت الصحيفة أن عدة انفجارات وقعت بعد ذلك، وأظهرت صور تلفزيونية سحابة دخان ضخمة وقاتمة، وأخلت الشرطة المنطقة المحيطة بالحادث وفقا لما قالته على حسابها بموقع (تويتر).





خ.أ



بنا 2030 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/26 - 48 : 11 PM