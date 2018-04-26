ترأس اجتماع أمنية الشمالية بحضور العميد الجيران .. العصفور: اتفاق على مواصلة حملة برك السباحة وضبط مكبرات الصوت المنامة في 26 أبريل/ بنا / عقدت اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية اجتماعها يوم أمس الأربعاء برئاسة سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور وبحضور سعادة مدير عام مديرية شرطة الشمالية العميد عبدالله بن خليفة الجيران حيث ناقشت موضوع الاحترازات الأمنية للنقاط الثابتة لقوات حفظ النظام ودور المراكز الاجتماعية والأندية الرياضية في الشراكة الأمنية، كما أعلن العصفور عن مواصلة حملة برك السباحة غير المرخصة، والعمل على ضبط مكبرات الصوت في دور العبادة.



وخلال الاجتماع، لفت العصفور النظر إلى ضرورة متابعة الأوضاع الأمنية وفق تقرير أسبوعي في مختلف مناطق المحافظة، لافتًا إلى أن بعض ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع وأحداث تلزم المتابعة والرصد، فيما أكد العميد الجيران على أن كل الوقائع التي تقع في محيط المحافظة الشمالية تحظى بالمتابعة والرصد والتوثيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتطرق الجيران إلى اللقاء الذي استضافته المحافظة الشمالية مؤخرًا مع أهالي ومؤسسات قرية بوري تحت مظلة المحافظة وبحضور سعادة المحافظ العصفور حيث أسهم التفاهم على حماية الأطفال والناشئة والشباب وتجنيبهم مخاطر المشاركة في أعمال التخريب والحرق ومخالفة القانون والنظام العام، حيث كانت النتائج مثمرة من ناحية تعاون الأهالي واحتضان الشباب ما أدى إلى عدم وقوع ممارسات مخلة بالأمن، فيما أكد المحافظ العصفور على أن الشراكة المجتمعية الحقيقية التي تنتهجها المحافظة وفق توجيهات معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، هي صيغة التفاهم والتواصل المشترك لحماية المجتمع وكل أفراده من الخطر، وكذلك زرع قيم الانتماء والمواطنة.



وبحث الاجتماع ضبط وضعية الحركة المرورية قبل وأثناء وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك في الشوارع والطرقات النشطة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة إفطار صائم لضمان سلامة المتطوعين المشاركين وكذلك السواق ومرتادي الطريق، وتابع العصفور موضوع تركيب كاميرات في منطقة سلماباد الصناعية حيت تم تأكيد تركيب 3 كاميرات أمنية حاليًا وتتم متابعة تركيب كاميرات أمنية في مواقع تحتاجها فعليًا.



وفيما يتعلق بظاهرة رفع مكبرات الصوت في دور العبادة، أفاد العصفور بضرورة التنسيق والتواصل مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتأكد من التزام الجميع بدرجة صوت المكبرات الخارجية التي لا تحرم مرتادي دور العبادة من أجوائها، وفي ذات الوقت لا تسبب إزعاجًا للقاطنين في المناطق القريبة.



وقرر المجتمعون مواصلة حملة برك السباحة حيث قدم الرائد سلمان أمير الزرقاوي رئيس شعبة الأمن بالمحافظة الشمالية وأمين سر اللجنة الأمنية والمكلف بتيسير أعمال شرطة خدمة المجتمع النقيب محمد حبيب العلوي شرحًا حول سير حملة العام الماضي ورصد 17 بركة غير مرخصة، أما البرك المرخصة التي بلغت 21 بركة فهي مرصودة ضمن الحملة، وفي هذا الصدد أكد سعادة المحافظ على تطبيق اللوائح والقوانين في شأن إجراءات التسجيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة للإدارة العامة للدفاع المدني في تلك البرك خلال الحملة المرتقبة، وتوقيع العقوبات على المخالفين.





ح ب/خ.أ



بنا 1949 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/26 - 56 : 10 PM