مركز (دراسات) ينظم ورشة عمل تشاورية مع الأكاديميين والمختصين..في إطار إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة المنامة في 26 أبريل/بنا/ أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، باعتباره عماد التنمية وركيزة المستقبل، وذلك عبر رؤى واضحة وأهداف ثابتة مستمدة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وبما يتلاءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو والابتكار، استناداً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التشاورية مع الأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والتي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعلومات، اليوم بجامعة البحرين.



وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تسعى حكومة مملكة البحرين من خلالها إلى إشراك كافة الجهات المجتمعية الفاعلة، في سياق الجهود المبذولة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو القادم بنيويورك، معرباً عن اعتزازه بمشاركة ممثلي الهيئات الأكاديمية والجامعية، والمهتمين بالتنمية المستدامة بالمملكة، وبحضور أعضاء بالسلطة التشريعية، انطلاقاً من شراكة حقيقية وحيوية لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز ريادة مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة.



وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء، إلى أن هذا اللقاء هو الثالث، في سلسلة ورش العمل التشاورية بعد لقاءات مماثلة سابقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والقطاع الخاص، حيث تم طرح العديد من المرئيات المتنوعة والتوصيات البناءة والقيمة.



وشدد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة على أن التقرير الطوعي الأول، يمثل فرصة مواتية لإبراز إنجازات مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008، خاصة أن تضافر الجهود المجتمعية تشكل خطوة رئيسية لإنجاز التقدم في إدارة عملية التنمية المستدامة التي تستهدف المواطن كغاية كل تحرك.



وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء إلى أن مملكة البحرين بدأت في العمل بالفعل على تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدتها قمة أممية استثنائية في 25 سبتمبر 2015 بنيويورك، قبل صدورها، كما أنهت أهداف الألفية الإنمائية بنجاح قبل عام 2015، ويتم تصنيف المملكة ضمن فئة (الدول المتقدمة جداً في التنمية البشرية) بعد أن قطعت شوطا طويلا في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.



وتناول الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة التعاون المثمر القائم مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التزاماً بالأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها المنظمة الدولية، وتمكنت أن تمثل نموذجا إصلاحيا وتنمويا وإنسانيا عالميا رائداً يحتذى به.



وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بتعاون مركز (دراسات) مع اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، لتنظيم وإدارة هذه الورشة، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها: أن الورشة تعتبر بمثابة منصة متقدمة للأفكار، متوقعا أن تكون مخرجات الورشة ثرية ومتميزة، كون التواصل مع نخب من المفكرين والأكاديميين، يشكل مجالاً خصباً لإنتاج الرؤى الجديدة، والتي ستكون خير معين في إعداد التقرير، وأيضاً تحقيقا لمفهوم الشراكة المجتمعية الذي يتبناه المركز في ظل رسالته الجديدة من منطلق الدور والمسؤولية.



ومن جانب آخر قال الدكتور نبيل محمد بن شمس القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن البحرين بادرت بالترحيب بهذه الاجندة العالمية والتعامل معها بشكل مؤسسي، فأنشأت لها لجنة عليا للمعلومات الوطنية برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية عشرون جهة حكومية وأنيط بها متابعة أجندة التنمية الدولية وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ووضع الإجراءات اللازمة لتنظيم تبادل المعلومات حولها، هذا وقد استعرض الدكتور نبيل أسس ومحاور برنامج العمل الحكومي القائم على الرؤية الإقتصادية للمملكة ٢٠٣٠ وآلية ربطه بأهداف التنمية المستدامة.



وأشار بن شمس إلى أن ما يقارب 80% من أهداف التنمية المستدامة كانت مدرجة ضمن البرنامج، كما اشار الدكتور الى نتائج استطلاعات الرأي والذي تم استيفاؤها من قبل منظمات المجتمع المدني و ممثلي القطاع الخاص في ورش العمل السابقة حيث اشارت النتائج الى اهمية التركيز على الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم الجيد و الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، و القضاء على الفقر، والعمل اللائق ونمو الإقتصاد.



كما تحدث خلال الورشة سعادة السيد أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين حيث أشاد بمملكة البحرين وجهودها الرائدة نحو إعدادِ التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة لاستعراضِه في المنتدى السياسيِ رفيعِ المستوى للمجلسِ الاقتصاديِ والاجتماعيِ التابعِ للأممِ المتحدة في شهر يوليو من هذا العام وهو ما يعكس حِسًا عاليًا والتزامًا أدبيًا بتحقيقِ هذه الأهداف.



وقال إن التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة برزَ بشكلٍ واضح في خطةِ عملِ الحكومة 2015-2018، وبرنامجِ العملِ القطريِ، الذي وقعتهُ وزارةُ الخارجيةِ مع برنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي، إلى جانبِ إطارِ الشراكةِ الاستراتيجيةِ مع وكالاتِ الأممِ المتحدةِ للأعوام 2018-2022، بما يَصبُّ في تحقيقِ رؤيةِ البحرينِ الاقتصاديةِ 2030.



خ.أ



بنا 1914 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/26 - 35 : 10 PM