الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في باريس باريس في 26 أبريل/بنا/ شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس في اجتماع الدائرة المستديرة على المستوى الوزاري الذي انعقد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اختتمت اعمله في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان (لا أموال للإرهاب) برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية السيد امانويل ماكرون ومشاركة ممثلين عن أكثر من 70 دولة و20 منظمة دولية واقليمية.



وقد أقر المشاركون في المؤتمر خطة باريس التي تضمنت مرتكزات العمل الدولي لمكافحة الارهاب وتمويله من خلال عدد من القرارات والتدابير من بينها تعزيز الاطار المحلي والقانوني والعملياتي لجمع المعلومات وتحليلها وتباد لها، مكافحة المعاملات المالية المغفلة المصدر، تعزيز شفافية المنظمات غير الربحية والصناديق الخيرية وإمكانية تعقبها، والتعاون مع القطاع الخاص وخاصة القطاع التكنولوجي من أجل مكافحة الارهاب، والتشديد على نجاعة آليات تجميد الأصول وضبطها على الصعيدين الدولي والوطني، وتعزيز فعالية التعاون الدولي، ومواصلة العمل على حشد الجهود من أجل مكافحة تمويل الإرهاب.







خ.أ



بنا 1918 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/26 - 33 : 10 PM