المبعوث الأممي إلى ليبيا يناقش الوضع الليبي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي طرابلس في 26 أبريل/بنا/ التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني.







وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في ليبيا والعملية السياسية داخلها.



وعبّر سلامة، بحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأمم المتحدة في المساعدة الإنسانية والعملية الانتخابية في ليبيا.



خ.أ



بنا 1902 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/26 - 12 : 10 PM