سمو الشيخة لولوة بنت خليفة ترعى الحفل التراثي الشعبي (عادات وتقاليد بحرينية) المنامة في 26 أبريل/ بنا/ برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة، كريمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أقامت جمعية رعاية الطفل والأمومة مساء اليوم الحفل التراثي الشعبي (عادات وتقاليد بحرينية) بمقرها بمدينة عيسى، حيث اشتمل الحفل على العديد من العروض والفقرات والأغاني التراثية التي تعبر عن أصالة وثقافة شعب البحرين، وأهم العادات والتقاليد البحرينية.









وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة لولوة بنت خليفة ال خليفة أن مملكة البحرين تزخر بإرث حضاري وتراثي متميز يعكس أصالة المجتمع البحريني منذ القدم وتمسكه بالقيم والعادات والتقاليد التي شكلت ثقافته ووجدانه، معبرة سموها عن سعادتها بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في إبراز ما تمتلكه به البحرين من عادات وتقاليد أصيلة وتعريف الأجيال الناشئة بتراث الأباء والأجداد، وغرس القيم والمبادئ التي تجسد الهوية البحرينية الأصيلة.



ونوهت سموها إلى أهمية المحافظة على التراث والعادات والتقاليد باعتبارها قيمة كبيرة، مؤكدة سموها أن توجيهات الوالد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تحث دائما على الاهتمام بالتراث والتمسك بالعادات والتقاليد البحرينية وإيلائها الاهتمام اللازم الذي يضمن تواصلها عبر الاجيال بما يحفظ للمجتمع البحريني هويته.



من جانبها رفعت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة، خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة على رعايتها الكريمة للحفل، مشيدة بما توليه سموها من اهتمام متواصل ومتابعة دائمة لعمل الجمعية الإنساني ودعمها للمؤسسات التعليمية ومركز ماجد الزياني لتحفيظ القرآن، ومختلف أنشطة الجمعية، وبرامجها المتنوعة التي تهدف إلى خدمة المجتمع البحريني.



وأكدت أن جمعية رعاية الطفل والأمومة تسعى من خلال ما تقدمه من فعاليات إلى الحفاظ على الهوية البحرينية وتأصيل القيم والعادات والتقاليد التي يتميز به المجتمع البحريني، وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.



وقد تضمن الحفل عرض فقرات تراثية حول بعض العادات والتقاليد البحرينية مثل خسوف القمر ، القرقاعون ، حيه بيه وبعض الأغاني التراثية وغيرها من الفعاليات الأخرى، كما شهد الحفل توزيع كتيب على الضيوف يتناول العادات والتقاليد والأغاني الشعبية البحرينية,



وانتهى الحفل بتسلم سمو الشيخة لولوة بنت خليفة ال خليفة هدية تذكارية من الشيخة هيا بنت علي بن عبدالله آل خليفة، ثم اقيم حفل عشاء بدعوة من كريمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.



ح ب/خ.أ



بنا 1843 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/26 - 56 : 10 PM