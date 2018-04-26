اتحاد وكالات الأنباء العربية يعتمد 6 توصيات من بين حزمة توصيات تقدمت بها وكالة انباء البحرين في اجتماعها بتونس تونس في 26 ابريل / بنا /اعتمد اتحاد وكالات الانباء العربية 6 توصيات من بين حزمة توصيات تقدمت بها وكالة انباء البحرين (بنا) خلال مشاركتها في ندوة (نفاذ الصحفيات العاملات بوكالات الانباء العربية الى مواقع صناع القرار)، والتي نظمها الاتحاد بالتعاون مع وكالة الانباء التونسية، ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية للإعلام والصحافة في تونس يومي 24 و 25 ابريل الجاري.









وقد شاركت وكالة انباء البحرين (بنا) بوفد مكون من السيدة هند كرم رئيس التحرير، والسيدة ايناس مصطفى رئيس التبادل الاخباري في الوكالة، واللتان قدمتا ورقتي عمل تناولت احداهما استعراض التمكين الإعلامي والصحفي للمرأة البحرينية، وارتفاع مستوى تمثيلها في الدوائر الصحفية، وورقة العمل الثانية في صياغة مقترحات تساهم في الخروج بتوصيات تدعم وصول الصحفيات العربيات الى مواقع صنع القرار وتوفير التدريب لتقلد المناصب العليا في المؤسسات الصحفية والإعلامية.



وفي ختام اعمال الندوة أقر اتحاد وكالات الانباء العربية 24 توصية من بينها 6 توصيات لوكالة انباء البحرين، وتقرر رفعها الى رؤساء وكالات الانباء العربية والى الاجتماعات القادمة للجنة الاعلام العربي الدائمة بجامعة الدول العربية واجتماعات الدورة المقبلة لمجلس وزراء العمل لتفعيلها، والتي من أبرزها عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للصحفيات في مهارات إدارة المؤسسات الإعلامية، بالإضافة الى اشراك وتمثيل الصحفيات العاملات في وكالات الانباء العربية في الاجتماعات الدورية والأنشطة التي يعقدها اتحاد الوكالات العربية.



ح ب/خ.أ



بنا 1801 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/26 - 12 : 09 PM