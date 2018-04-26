مجلس مفوضي الوطنية لحقوق الإنسان يثمن لفتة جلالة الملك الانسانية بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد للمدانين في القضية رقم (1/ إرهاب/2017) المنامة في 26 أبريل/ بنا/ أعربت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن عميق شكر وتقدير مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع العاملين فيها لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتخفيفه عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدد من المحكومين في القضية رقم (1/ إرهاب/2017) إلى عقوبة السجن المؤبد، مثمنة عاليا هذه اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة التي أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن العزيز، وجعل التسامح في ذات الوقت منهجا ثابتا للجميع.







كما أكدت الآنسة خوري بأن فريق من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضر جميع جلسات المحكمة العسكرية في القضية المذكورة للوقوف على ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرة من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية والإقليمية، وتماشيا مع الضمانات المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة حسب ما هو مطبق أمام القضاء العسكري والقضاء المدني على حد سواء.



من جانبه، قال السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة لا يستطيع الإقدام على مثلها إلا شخص بقلب عاهل البلاد المفدى رعاه الله، مؤكدا بأنها أعادت الفرحة لأهالي المحكومين.



كما وأكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية بأن هذا الأمر ليس بغريب عن جلالته، الذي بادر كثيرا بإصدار مراسيم العفو الملكي في إطار ثقافة العفو والتسامح والمصالحة المجتمعية التي كرس جهود جلالته من أجل الارتقاء بمملكة البحرين والوصول إلى الإصلاحات التي أنجزت بفضل سياسته الحكيمة ودعمه المستمر لتثبيت الأمن والاستقرار وأواصر اللحمة بين أبناء شعبه.







ع.ر/خ.أ



بنا 1752 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/26 - 31 : 09 PM