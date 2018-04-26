الفاضل لـ"بنا": المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تابعت مجريات قضية (1/إرهاب/ 2017) للوقوف على ضمانات المحاكمة العادلة المنامة في 26 أبريل / بنا / أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور خليفة الفاضل أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان حضرت جميع جلسات قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد الجرائم الإرهابية الأخرى (1/إرهاب/ 2017).







وقال الأمين العام للمؤسسة، في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تابعت مجريات هذه القضية للوقوف على ضمانات المحاكمة العادلة و"أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لا تعلق على أحكام القضاء بشكل عام ولكن مبادرة جلالة الملك المفدى الإنسانية بتخفيض العقوبة على المدانين في هذه القضية هي لفتة إنسانية كريمة من جلالته فنحن نرحب بهذه الخطوة".



وأضاف أن المؤسسة تابعت وفندت ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري حيث انها طلبت كتابيا من سعادة اللواء الدكتور حقوقي رئيس القضاء العسكري ما يتعلق بالكشوفات الطبية وكشوفات الزيارة والاتصال، وقال "نحن الآن نؤكد انه لم يتم تعذيب أي من المدانين في هذه القضية ولا في أي مرحلة من مراحل التحقيق حيث ان هناك ثلاثة تقارير منفصلة لكل متهم تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو القاسية حيث نفت نفيا قاطعا وجود مثل الأمور".



وفيما يتعلق بالاختفاء القسري قال الفاضل انه "لا يوجد اختفاء قسري في مملكة البحرين وقمنا بدورنا الوطني وبموجب القانون وبموجب آلية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهي الآلية الوطنية الأولى لحقوق الانسان في مملكة البحرين، تمت متابعة هذه المسألة وتم طلب الكشوفات المتعلقة بالاتصالات والزيارات، وهذا ينفي الادعاء بالاختفاء القسري".



من: الحارث بوصيبع



ح ب/ع ع



بنا 1749 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/26 - 02 : 09 PM