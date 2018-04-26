استعدادا لشهر رمضان.. الزراعة: تختتم فعاليات الموسم السادس من سوق المزارعين بمهرجان شهر العطاء المنامة في 26 أبريل / بنا / تنظم بعد غد السبت وكالة الزراعة والثروة البحرية "مهرجان نهاية الموسم" في ختام فعاليات سوق المزارعين لنسخته السادسة بحديقة البديع وذلك تحت عنوان "شهر العطاء" استعدادا لشهر رمضان الكريم وبهدف توفير الخضار والفواكه والصناعات الغذائية البحرينية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون خلال الشهر الكريم ومساعدة المزارعين في إيجاد فرص تسويق لمنتجاتهم الزراعية.









وتتضمن فعاليات السوق عرض أصناف متعددة من التمور وماء اللقاح والورد وماء الأعشاب البحرينية وهي المنتجات الأكثر طلبا خلال شهر رمضان الفضيل لما تمتاز به تلك المنتجات المحلية من تاريخ طويل الي جانب عرض وبيع مستلزمات القرقاعون وذلك بمشاركة من الاسر المنتجة.



وأعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية عن تنظيم ورش عمل يشارك فيها خبراء وباحثون لتطوير زراعة النخيل ومعالجتها وإيجاد اليات علمية لإدخال أصناف جديدة يمكن زراعتها بالمملكة من خلال تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي الزراعي، والبحث في سبل تطوير أساليب الإنتاج بما يصب في مصلحة المزارع البحريني في المقام الأول، لافتة الى ان الزراعة والثروة البحرية اوشكت على الانتهاء من انشاء مصنع للتمور سوف يسهم في تعزيز زراعة النخيل باعتبارها أحد مصادر الاقتصاد الوطني واحد اهم عناصر تحقيق الامن الغذائي للبلاد.



الجدير بالذكر أن فعاليات سوق المزارعين استمرت لهذا العام لمدة 22 أسبوعا وبمشاركة 39 مزارعا بحرينيا، و5 شركات زراعية قاموا بعرض منتجاتهم الزراعية في اطار الاحتفالات التسويقية الوطنية التي تنظمها وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وذلك لتحقيق رواج للمنتج الزراعي البحريني بجودته العالية، وزيادة دخل المزارعين البحرينيين بمنظومة تسويقية متكاملة.



ع.ر/ع ع



بنا 1630 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/26 - 46 : 07 PM