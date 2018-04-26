اختتام أنشطة " الدورة التدريبية الثالثة لكبار المسئولين العرب في شنغهاي " شنغهاي في 26 ابريل / بنا / اختتمت اليوم في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية بالصين " الدورة التدريبية الثالثة لكبار المسئولين العرب من الدول العربية " ضمن أنشطة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، والتي تنظمها وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم الصينيتان وحكومة شنغهاي بالاضافة الى جامعة شنغهاي للدراسات الدولية وذلك بمشاركة 35 مشاركا من 19 دولة عربية وجامعة الدول العربية .



وفِي ختام الدورة التي استغرقت عشرة أيام واشتملت على عدد من المحاضرات والندوات المكثفة الى جانب الزيارات الميدانية لكبرى الشركات الصينية ، أكد السيد فنغ بيار نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية ان مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية هو منصة للتبادل الخبرات والتعاون بين الأصدقاء من الجانبين الصيني والعربي ، متمنياً ان يبقى هذا التواصل مستمراً، من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانب العربي والجانب الصيني .



من جانبه أشار الوزير المفوض في جامعة الدول العربية السيد أحمد مصطفى والذي تكلم بالنيابة عن المشاركين في الدورة، بأن التعاون بين الجانب الصيني والجانب العربي يمتد الى ما يزيد عن ألفي سنه ، وأن التعاون ارتقى الى ما هو أكبر وأعمق من خلال دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى إحياء طريق الحرير القديم من خلال مبادرة " الحزام والطريق" التي تبدأ من الصين ، مروراً بالعديد من الدول العربية وصولاً إلى نهاية الطرفين في الدول العربية ، والذي سيكون مثالاً حياً الى تحول العالم الى قرية صغيرة.

ومما يجدر ذكره أن بداية الإعلان عن إقامة «مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية» جاءت خلال زيارة الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 21 يناير 2016، وذلك في سياق حرص الجانبين العربي والصيني على تعزيز التعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، والذي يمثل آلية للتعاون الجماعي بين الصين والدول العربية.



من / ايمان نور





ع ذ



بنا 1605 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/26 - 08 : 07 PM