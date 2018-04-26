(شئون الضباط) تنظم دورات تدريبية حول الوظيفة العامة ومهارات التعامل الناجح المنامة في 26 أبريل/ بنا / تحت رعاية العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، نظمت إدارة شئون الضباط بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، دورتين تدريبيتين شارك فيهما أكثر من 60 ضابطا وباحثا قانونيا من مختلف إدارات الوزارة.

وتضمنت الدورة الأولى، والتي دارت حول تنمية المهارات الأساسية في الإفتاء والتفسير وصياغة القرارات ومراجعة العقود، وحاضر فيها الدكتور أحمد درويش مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كيفية الربط بين المحتوى التدريبي والاختصاصات الوظيفية المنوطة بالعاملين في المجال القانوني ، وتوضيح مضمون التفسير القانوني وتقسيماته وأسبابه ، وبيان أنواع التشريعات وكيفية سنها، بالإضافة إلى تحديد المبادئ والأسس القانونية الواجب مراعاتها في مجال صياغة وإعداد القرارات والمنشورات والتعاميم، وغيرها من المحاور

الهامة .



وتطرقت الدورة الثانية، والتي تركز موضوعها حول "التأديب في الوظيفة العامة في ضوء ضمانات حقوق الإنسان" إلى المفاهيم الأساسية حول حقوق الإنسان وإطلالة على مسيرة البحرين في هذا المجال ، ومصادر حقوق الإنسان في إطار التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية، ومفهوم الحق في العدالة، ونظرة الشريعة الإسلامية لحق الإنسان في العدالة، وماهية المسئولية الإدارية والنظام التأديبي في قانون الخدمة المدنية وقانون نظام قوات الأمن العام .



وفي سياق متصل ، نظمت إدارة شئون الضباط ، دورة بنادي ضباط الأمن العام ، حول أسلوب التعامل الناجح بمشاركة 16 ضابطاً من مختلف إدارات الوزارة.



وفي ختام هذه الدورات، قام المقدم الدكتور حسن المالكي مدير إدارة شئون الضباط بتوزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورات، ومؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بأداء منسوبيها وتأدية مهامهم بكفاءة ومهنية وذلك ضمن الخطة التدريبية للمسار الوظيفي الخاص بضابط وزارة الداخلية.





ع.ر/ع ذ



بنا 1429 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/26 - 32 : 05 PM