رئيس مؤسسة التنظيم العقاري : حلول مبتكرة لتطوير مستقبل العقارات في مملكة البحرين المنامة في 26 أبريل/ بنا / أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على أهمية الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية لجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.

وخلال ندوة مع الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين ووكلاء مبيعات لإلقاء الضوء على برامج وخطط مؤسسة التنظيم العقاري لجذب المزيد من الاستثمارات قال سعادته إن المؤسسة تتلقى استفسارات إيجابية من المطورين والمستثمرين من دول الخليج والعالم موضحا بأن رؤية المؤسسة للمستقبل تتمثل في جعل المملكة الوجهة الأولى للاستثمار العقاري سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة وفعالية البيئة العقارية بأكملها ، ومن خلال توفير إطار تنظيمي قوي للمشترين ,المطورين والوسطاء، مضيفا أنه منذ إطلاق المؤسسة قبل 48 يوماً حصل أكثر من 40٪ من الوسطاء العقاريين، على رخصة المؤسسة وأن على جميع العاملين في القطاع العقاري بما في ذلك المطورين العقاريين الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات الحصول على ترخيص رسمي قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 أغسطس .



وأكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة أن "مؤسسة التنظيم العقاري سوف تؤثر على الأداء المستقبلي للقطاع العقاري من خلال توفير أسس قانونية وإجرائية فعالة وأنها تعمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الدوائر الحكومية والوكالات ومقدمي الخدمات العقارية والمطورين العقاريين و الوسطاء العقاريين والقطاع الخاص للتمكن من إنشاء قطاع عقاري قوي ومستدام .



وأضاف سعادته أن "المؤسسة تحرص على تقديم حلول مبتكرة من شأنها التأثير على مستقبل العقارات في مملكة البحرين، وأن هناك بالفعل اهتمام كبير من المطورين في الترخيص الجديد لإعلانات البحث الميداني" .



وقال سعادة الشيخ محمد بن خليفة إن رخصة البحث الميداني أحدى ابتكارات المؤسسة التي تتيح للمطورين اختبار السوق مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى لجميع الأطراف.



وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الى وجود ابتكار آخر متمثل في إدخال أداة مالية مثل بوليصة التأمين لحماية مدفوعات المشترين ، مؤكداً : "نحن نشجع جميع المطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين الجدد الراغبين في العمل في مملكة البحرين لزيارة موقعنا الالكتروني: www.rera.gov.bh



وقال سعادته : " أنا متفائل بأن القطاع العقاري في مملكة البحرين سيستمر في النمو والتطور وسينتج عن البيئة التنظيمية القوية ثقة أكبر في القطاع العقاري، مما سيحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيعزز نشاط التطوير العقاري في المملكة ، وسيزيد عدد الطلب لمشاريع التطوير من قبل المشترين المحليين والأجانب.





ع.ر/ع ذ



بنا 1426 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/26 - 30 : 05 PM