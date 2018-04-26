الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة الالكترونيات المتقدمة الرياض في 26 أبريل/بنا/ وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة الالكترونيات المتقدمة، وذلك لتوفير أنظمة تشفير وأنظمة مراقبة التحكم عن بعد (SCADA) وأنظمة C4i ، كما ستقدم شركة الالكترونيات المتقدمة كافة الخدمات والحلول التقنية والفنية للاتحاد في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتُعد شركة الالكترونيات المتقدمة أحد أبرز الشركات الرائدة في صناعة الالكترونيات والتكنولوجيا المعرفية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن المذكرة هدفت إلى جذب المهتمين والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وتوفير بيئة تدريبية مناسبة لهم، كما سعت المذكرة إلى التوسع في زيادة الأنشطة والمسابقات وورش العمل في تلك المجالات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أبنائنا المواطنين المبتكرين والموهوبين.



ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب شركة الالكترونيات المتقدمة، عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة.



وأوضح المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني أن الاتفاقية ستسعى بمشيئة الله إلى إكتشاف المواهب المحلية وتوفير أنظمة مناسبة تخدم متطلبات الاتحاد الحالية والمستقبلية وسيقدم الاتحاد والشركة جهودهوما التعاونية المتعلقة بالأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.



من جهته أوضح الرئيس التنفيذي الالكترونيات المتقدمة أن هذه المذكرة ستسهم في تقديم جميع الخدمات اللوجستيه والاستشارات والمنتجات والتدريبات للاتحاد في مجال البرمجة والدرونز والأمن السيبراني وتوفير الفرص التدريبية للمبتكرين في تلك المجالات .



خ.أ



بنا 1332 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/26 - 34 : 04 PM